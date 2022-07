Nog altijd geen witte rook over de pensioenen: dit zijn de twistappels

Het lijkt erop dat de PS geïsoleerd staat met veel van haar voorstellen. Enkel vanuit Ecolo komt er af en toe nog wat steun. Die is er beduidend minder van Groen. Daartegenover staan de liberalen en CD&V, die zich ergeren aan de stugge houding van minister Lalieux.

Zelfs bij Vooruit-voorzitter Conner Rousseau was in "De ochtend" op Radio 1 toch wat ergernis te horen. Het akkoord had er volgens Rousseau "gisteren al moeten zijn". "Het zou wel heel makkelijk zijn om één iemand de schuld te geven van alles", reageert Rousseau op de onwrikbaarheid van zusterpartij PS. "Maar het is geen geheim dat Vooruit en PS op sommige vlakken anders denken over de pensioenen. Voor Vooruit is het essentieel dat die pensioenen ervoor zorgen dat wie werkt meer beloond wordt."

"Ik begrijp eigenlijk niet wat het probleem is", zucht hij. "We willen mensen vroeger met pensioen laten gaan en meer pensioen geven, maar dan moeten ze aantal jaren gewerkt hebben. Dat is echt een socialistisch verhaal en toch is dat breed uitlegbaar voor alle partijen."

De regering zal spoedig verder onderhandelen, want iedereen wil het dossier vóór 21 juli van de baan.