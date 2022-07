Politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vindt 26 gestolen fietsen terug en zoekt nu de eigenaars

De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout heeft bij verschillende huiszoekingen de afgelopen maanden 26 gestolen fietsen teruggevonden. Daarnaast werden ook losse fietsonderdelen aangetroffen. 7 verdachten werden opgepakt, twee daarvan werden door de onderzoeksrechter naar de cel gestuurd.

"Het waren mensen die georganiseerd waren en er geld mee wilden verdienen", zegt korpschef Dirk Van Aerschot. "We weten dat ze al meer dan een jaar bezig waren met het stelen en doorverkopen van fietsen. We hebben er dan toch nog 26 gevonden. Jaarlijks worden er bij ons zo'n 100 diefstallen geregistreerd, maar we weten ook dat gemiddeld maar de helft wordt aangegeven. Het gaat dus om zo'n 200 fietsen in totaal. Dan is 26 toch aanzienlijk."