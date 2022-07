Pukkelpop trekt opnieuw naar binnenstad van Hasselt met PKP DWNTWN

Tot ver buiten Limburg zullen veel festivalliefhebbers 18 tot 21 augustus al in hun agenda hebben aangestipt. Na twee jaar pauze zal Pukkelpop namelijk eindelijk opnieuw plaatsvinden op de festivalweide in Kiewit. Maar ook op 6 en 7 augustus kunnen Hasselaren en bezoekers zich al opwarmen voor het festival. Net zoals in 2019 haalt stad Hasselt het festival opnieuw naar de binnenstad, onder de naam PKP DWNTWN. “We zijn enorm fier om thuishaven te zijn voor Pukkelpop en willen dit ook in en rond de binnenstad niet onopgemerkt voorbij laten gaan. We willen Hasselt verder op de kaart blijven zetten als belevingsstad”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA).