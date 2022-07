Rode Kruis Vlaanderen zoekt 170  medewerkers voor nieuwe en bestaande opvangcentra in Berlaar, Sint-Laureins en Brussel

We staan dan ook voor een ongeziene vluchtelingencrisis, volgens Deman. "Het is een crisis in het kwadraat, zeg maar. Aan de ene kant zet de instroom van asielzoekers van de voorbije jaren zich voort. Dit jaar hebben al minstens 13.000 mensen asiel aangevraagd in België. Aan de andere kant kwamen daar de voorbije maanden nog eens een 50.000-tal Oekraïense vluchtelingen bovenop. Dat is een ongeziene vluchtelingenstroom. De grootste in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog."

Om al dat personeel te vinden, organiseert Rode Kruis Vlaanderen verschillende jobdagen. De eerste vindt plaats op dinsdag 19 juli, voor Berlaar. Op dinsdag 2 augustus is er een voor het centrum in Sint-Lambrechts-Woluwe. De jobdag voor Sint-Laureins moet nog gepland worden, maar zal plaatsvinden in de week van 29 augustus. Aanmelden voor de jobdagen kan op de website van Rode Kruis Vlaanderen.