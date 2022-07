Rudi uit Perk sluit restaurant na 15 jaar en verhuist samen met vrouw naar Canarische Eilanden: "Waren het beu"

"Het eerste dat de mensen vragen is of we daar ook een restaurant of een B&B zullen openen. Het antwoord daarop is: nee. We gaan eerst wonen in het huis dat we twee maanden geleden hebben gekocht in La Palma. Ondertussen beginnen we aan de bouw van een nieuw huis aldaar. Wanneer die bouw af is, verhuizen we naar daar, en gaan we het andere huis verhuren als vakantiewoning. Dat wordt dan ons inkomen. Dan moet je ’s morgens niet als eerste uit je bed, en ’s avonds niet als laatste er nog in", lacht Rudi.