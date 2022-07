Salah Abdeslam vandaag van Franse naar Belgische cel om proces over aanslagen in Brussel bij te wonen

Abdeslam was een hoofdbeschuldigde op het terrorismeproces in Parijs. Hij was de enige van de 10 terroristen die de aanslag van 13 november heeft overleefd. Zelf had hij tijdens het proces verklaard dat hij niemand gedood of verwond heeft. Zijn bommengordel was ook niet afgegaan. Naar eigen zeggen had hij zich op het laatste moment bedacht, maar experts hebben aangetoond dat de bommengordel defect was. Bij de aanslagen in Parijs stierven 130 mensen.