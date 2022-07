Scouts Tielt moet kamp vroegtijdig stopzetten: 20 van de 53 leden hebben symptomen van buikgriep

Gisteren werden er plots een aantal kinderen van de Tieltse scouts ziek op kamp in Luxemburg. "Ze hadden allemaal symptomen van buikgriep. We hebben er een dokter bijgehaald en het noodnummer van Scouts en Gidsen gebeld", reageert scoutsleider Jeff De Weerdt. "Zij raadden ons aan om nog even af te wachten, maar afgelopen nacht werd het alleen maar erger. Uiteindelijk waren 20 van de 53 leden ziek. Daarom hebben we deze ochtend beslist om het kamp stop te zetten."

Het terrein is al volledig opgekuist. Deze middag zijn alle kinderen afgehaald door de ouders en straks vertrekken de leiders. "Gelukkig voor de gasten, zijn er ondertussen al wat aan de beterhand." Wat de oorzaak precies is, is volgens de scoutsleider nog niet duidelijk. "Misschien kwam het door vervuild water van de rivier, of misschien is er een beestje meegekomen met iemand van thuis. Ik kan alleen maar zeggen dat het enorm besmettelijk was", aldus Jeff.