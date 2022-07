Sint-Jans-Molenbeek voert belasting van 5.600 euro in per zelfscankassa in supermarkten

Een zelfscankassa is een apparaat waarmee de klant zelf haar, zijn of hun aankopen scant en voor de betaling zorgt. Volgens burgemeester Catherine Moureaux (PS) heeft de invoering van die kassa's gevolgen voor het werk zelf, omdat de klant taken uitvoert die vroeger voor het personeel waren weggelegd. "Bovendien valt niet te ontkennen dat deze regelingen, die uitsluitend door supermarkten worden opgezet, gevolgen hebben voor de sociale samenhang in wijken waar veel ouderen wonen, omdat er geen contact is tussen klanten en werknemers."