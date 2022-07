Alleen tijd om te sporten tijdens het weekend? Ook dat is goed voor je gezondheid

Herkenbaar of niet, Je wíl wel bewegen om fit te blijven, maar wanneer? Overdag zijn we dikwijls bezig met studie, werk, huis, tuin en/of gezin, 's avonds hebben we vaak geen tijd of zin meer om ons in onze sporttenue te hijsen. Nochtans heeft onze gezondheid baat bij lichaamsbeweging. Heel wat mensen plannen sport dan maar in tijdens het weekend. En om zeker aan voldoende lichaamsbeweging te geraken, maken ze er langgerekte sessies van.



In Engelstalige landen worden ze wel eens weekend warriors genoemd, "weekendstrijders", zij die in die twee dagen al hun lichaamsbeweging voor een hele week doen. Maar is het voor je gezondheid niet beter om alles doorheen de week te spreiden? Met andere woorden: zijn mensen die meerdere korte periodes van beweging doorheen de week inplannen beter af dan de weekend warriors? Over die vraag heeft een team internationale wetenschappers zich gebogen.