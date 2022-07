Nog 6 kandidaten na eerste ronde om Britse premier Johnson op te volgen, Rishi Sunak haalt meeste stemmen

Vlak voor de eerste stemronde zei ontslagnemend premier Johnson tijdens het vragenuurtje in het Lagerhuis dat hij met opgeheven hoofd vertrekt, maar dat dat vertrek er vroeger komt dan hij had verwacht. "Het is absoluut waar dat ik vertrek op een moment dat ik niet heb gekozen." Johnson zei wel "trots te zijn op het geweldige teamwerk". Hij verwees naar de Brexit, de vaccinatiecampagne tegen het coronavirus en de "beslissende rol" van het Verenigd Koninkrijk in de oorlog in Oekraïne.