Ryan Gosling speelt "The gray man": "Hij is een soort werkmans-James Bond, liever loodgieter dan spion"

Voor Ryan Gosling is het zijn eerste film in vier jaar, na "First man", waarin hij de eerste maanwandelaar Neil Armstrong speelde. In "The gray man" is Spaans-Cubaanse actrice Ana de Armas zijn sidekick. "Ik werk graag met Ana," zegt Gosling. "Vorige keer was zij een hologram en ik een robot (in "Blade runner 2049, red.), ik ben blij dat we nu ménsen speelden. Ana de Armas, die we nog kennen als Bondgirl Paloma in "No time to die", is nu Dani Miranda, de vrouw die niet één, maar meerdere keren het leven redt van hoofdpersonage Sierra Six.