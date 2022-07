Antwerpen maakt zich klaar voor The Tall Ships Races: burgemeester en havenschepen leren zeilen

Antwerps burgemeester, Bart De Wever (N-VA) en havenschepen Annick De Ridder (N-VA), kregen vandaag een cursus zeilen naar aanleiding van The Tall Ships Races. Deze zeilwedstrijd vindt om de vier jaar plaats en houdt volgend weekend halt in Antwerpen. Veertig zeilschepen van over heel de wereld zullen in de stad aanmeren. Er zullen ook verschillende activiteiten zijn.