Van dancefestival over scholen bouwen tot glamping in de woestijn: hieruit bestaat het merk Tomorrowland

Na de buitenlandse uitbreiding zoekt Tomorrowland ook in België naar nieuwe mogelijkheden op de festivalmarkt. En dat leidt tot CORE Festival in Brussel, in samenwerking met Live Nation, het bedrijf achter Rock Werchter. Toeval of niet: Michiel Beers is al jaren getrouwd met Sarah Schueremans, dochter van Werchterbaas Herman.

CORE Festival is een tweedaags evenement in het Ossegempark, in de schaduw van het Atomium. Team Tomorrowland focust zich op de beleving en de aankleding van het festivalterrein, met kunst- en lichtinstallaties. Team Rock Werchter heeft de affiche samengesteld, met als resultaat een mix van genres, waaronder elektronische muziek, maar ook alternatieve artiesten als Sylvie Kreusch of Lous and the Yakuza.

Met 40.000 bezoekers op de eerste editie kijken beide partijen optimistisch richting volgend jaar. "Want mensen vergeten dat Tomorrowland de eerste vijf jaar ook niet was uitverkocht", aldus woordvoerder Debby Wilmsen. "We hebben zin om op deze locatie te blijven en te groeien."