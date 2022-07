Na snoeihard rapport kan Katrien Verhegge aanblijven als topvrouw Agentschap Opgroeien, maar ze krijgt crisismanagers naast zich

Naar aanleiding van een dodelijk incident in een crèche in Mariakerke werd in het voorjaar, in het Vlaams Parlement, een commissie opgericht om de veiligheid in de Vlaamse kinderopvang te onderzoeken.

Na drie maanden heeft die commissie vanochtend haar eindrapport gepresenteerd. De conclusies uit het rapport waren snoeihard voor de administratie die verantwoordelijk is voor de kinderopvang in Vlaanderen: het Agentschap Opgroeien.

In totaal werden in het rapport 75 aanbevelingen geformuleerd om de veiligheid in de kinderopvang te verbeteren en het vertrouwen in de sector te herstellen. De belangrijkste aanbeveling: “Dringend ingrijpen in het organisatiebeleid en het management van het Agentschap Opgroeien om het vertrouwen in Kind en Gezin te herstellen”.