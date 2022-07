Hoogspanning over hoogspanning: het Vlaamse "hoofdpijndossier" Ventilus uitgelegd in 5 vragen

Bovengronds of ondergronds? Dat is de hamvraag over de hoogspanningslijnen van het Ventilus-project, die de stroom van windmolens op zee naar het binnenland moeten brengen. De Vlaamse ministers buigen zich over de kwestie vandaag, op de laatste ministerraad voor de zomer, een deadline die de Vlaamse regering zichzelf had opgelegd over de kwestie. Wat is het belang van Ventilus? En wat maakt dat allemaal zo complex? We leggen het hier nog eens uit in 5 vragen.