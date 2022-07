Onrust in Sri Lanka na vlucht president: betogers bestormen kantoor premier en onderbreken tv-uitzending

In Sri Lanka is het weer erg onrustig. President Gotabaya Rajapaksa, die vandaag zou aftreden, is het land ontvlucht. Toch zegt hij later vandaag zijn ontslagbrief te zullen overmaken. De premier neemt zijn taken over, tot woede van betogers, die eisen dat ook hij opstapt. Zij hebben zijn kantoor bestormd, sommige demonstranten konden er binnendringen. Betogers zijn er ook in geslaagd om de uitzendingen van de grootste tv-zender te onderbreken.