Archeologen vinden menselijke en dierlijke resten op slagveld van Waterloo (en dat is zeldzaam)

Tony Pollard van de universiteit van Glasgow leidt de opgravingen in Waterloo: “Ik ben al 20 jaar conflictarcheoloog en ik heb dit nog nooit meegemaakt. We gaan nooit dichter bij de harde realiteit van Waterloo komen dan dit.” Hij noemt het een uitzonderlijke vondst: “Het gebeurt uiterst zelden dat we menselijke resten of graven vinden op het slagveld. Het is nog maar de tweede keer dat een menselijk geraamte wordt opgegraven.”