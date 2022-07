Wellness- en saunadomein Thermae Boetfort in Melsbroek ontruimd na zwavelzuurlek

Enkele mensen kregen buiten extra zuurstof toegediend. Een paar anderen werden naar het ziekenhuis gebracht maar niemand raakte ernstig gewond. "We weten waar het gas is vrijgekomen", zegt burgemeester Kurt Ryon, die ter plaatse polshoogte ging nemen. "Het zwavelzuur is ontsnapt uit een afgebroken kraan, waarna er een enorme wolk is ontstaan. Enkele mensen konden daardoor nog moeilijk ademhalen. Voor de ruimere omgeving is er geen probleem." Het medisch interventieplan werd afgekondigd maar alles is onder controle.