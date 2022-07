Woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven komt met babbelknuffel voor mensen met dementie

Kristine Ooms werkt aan de productie van de babbelknuffel. "Het is de bedoeling dat er een betekenisvolle interactie ontstaat tussen de mensen met dementie en de knuffel", legt Ooms uit. "Dat gaan we proberen te doen door "Pico" te personaliseren. Dat houdt in dat de thema’s waarover de knuffel gaat praten, onderwerpen zijn waarover de gebruiker graag praat. De muziek die uit het beertje komt is ook de lievelingsmuziek van de gebruiker. Al die persoonlijke informatie gaan we samen met de naasten instellen via een app die rechtstreeks verbonden is met de knuffel."