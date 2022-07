350 euro boete voor wie nog leegstaande schoolgebouwen Markevallei in Herne binnendringt

De site en de gebouwen volledig afsluiten bleek in het verleden niet te helpen. “Onze gemeentelijke diensten hebben de gebouwen al verschillende keren afgesloten met kettingen en verstevigde deuren, maar die worden altijd opengebroken. Het is ook een erg groot terrein, het is moeilijk om dat volledig potdicht te maken. Soms worden er ook ramen stukgeslagen of raken ze binnen via keldergaten. Ze slagen er altijd in om binnen te raken, daarom gaan we strengere maatregelen nemen”, aldus Lieven Snoeks.