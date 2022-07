40 Bruggelingen ruilen wagen in voor subsidie van 500 euro: "Lange afstanden doe ik nu met de deelwagen"

Wie zijn of haar nummerplaat inlevert en het engagement aangaat om het minstens drie jaar met een auto minder te doen, krijgt 500 euro van de stad Brugge. Dat budget kan je gebruiken voor het openbaar vervoer, voor de aankoop van een fiets of voor het gebruik van deelwagens. De stad Brugge kreeg al 40 aanvragen, ruim de helft daarvan werd al goedgekeurd.

Bruggeling Mathias Mestdag was een van de eersten om er op in te gaan: "Ik werk aan het station van Brugge en doe er maar tien minuten over om van mijn thuis naar het werk te fietsen. Alles is in de buurt, ook de supermarkten en sportmogelijkheden. Ik had snel door dat ik geen auto meer nodig heb en gezien de hoge kost dat dat met zich meebrengt, is dat financieel een meevaller. Voor langere afstanden of voor bezoek aan familie kan ik een deelauto gebruiken."