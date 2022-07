Aan de visvijver in het Bospark in Lokeren zijn de hengelplekken vernieuwd:"Vissers kunnen terecht op houten pontons"

De stad kreeg de vraag om te kijken of er een oplossing was voor de vissers. "De visvijver in het Bospark is een beschermd parkgebied en daarom was overleg met het Agentschap voor Natuur en Bos nodig", zegt schepen Sabine Van Rysselberghe(Open VLD). " Om de natuur niet te verstoren hebben we gekozen voor de bouw van houten pontons waar de vissers konden zitten. Dat ponton ligt bij manier van spreken over het water en dus ook bij laag water kunnen de hengelaars er vissen. Vroeger zaten de hengelaars aan de oevers, nu kunnen ze op het ponton terecht"