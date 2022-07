Analyse van giftige berichten Schild & Vrienden: Dries Van Langenhove is een van de actiefste schrijvers 

Schild en Vrienden?

Schild en Vrienden is een extreemrechtse jongerenbeweging. Het gerecht begon eind 2018 een onderzoek naar de groep, nadat in een uitzending van "Pano" te zien was hoe er binnen besloten chatgroepen racistische, seksistische en antisemitische grappen werden uitgewisseld. Dries Van Langenhove speelde als leider van de groep een prominente rol in de beweging.

De raadkamer beslist morgen normaal gezien of Van Langenhove en 11 andere leden voor de rechter moeten komen voor het aanzetten tot haat en geweld.