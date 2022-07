Antwerpen bouwt feestje op de Grote Markt met internationaal publiek van Tomorrowland: "Dit is mijn levenselixir"

In samenwerking met de organisatie van Tomorrowland verwelkomt Antwerpen vandaag de eerste groep festivalgangers. In afwachting van de start van het festival morgen kunnen de feestvierders vandaag al terecht in Antwerpen. Het internationale publiek is vandaag aangekomen via Het Steen. Op de planning staan genieten van frietjes met stooflees op Sint-Jansvliet, het Hendrik Conscienceplein bezoeken, hun vlag ophalen in de Handelsbeurs en de skyline van de stad bewonderen vanuit het reuzenrad The View. Hetzelfde programma wordt nog eens herhaald op 21 en 28 juli.