Bedrijven minder veeleisend voor diploma's nieuwe werknemers

Het vinden van goede werknemers wordt alsmaar moeilijker voor werkgevers. Vacatures blijven openstaan en daardoor passen bedrijven noodgedwongen de diplomavereisten aan. "We zien minder hoge eisen op bijna alle niveaus", zegt werkgeversfederatie VOKA. "Waar vroeger minstens een master nodig was, kan nu eventueel ook een bachelor aan de slag. Bij technische beroepen is een korte specifieke opleiding soms al voldoende."