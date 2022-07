President Biden: "Alle macht gebruiken om te beletten dat Iran kernwapen ontwikkelt, als het moet met geweld" 

De Amerikaanse president Joe Biden kwam gisteren aan in Israël. Vandaag had hij onder meer een gesprek met de ontslagnemende Israëlische premier Yaïr Lapid (in november zijn er verkiezingen). De twee leiders bespraken verschillende thema's, met de nadruk op Amerikaanse militaire steun voor Israël en de kwestie-Iran.

Biden wil het door ex-president Trump opgeblazen nucleaire akkoord met Iran nieuw leven inblazen. Dat akkoord uit 2015 stelt dat Iran kernenergie mag opwekken, maar enkel voor beperkte burgerlijke doeleinden, niet met het doel kernwapens te maken. In ruil worden westerse economische sancties tegen Iran opgeheven. Israël was altijd tegen dat akkoord en eiste dat de VS een veel harder standpunt zou innemen tegen Iran (wat Trump deed), dat volgens Israël met of zonder akkoord hoe dan ook kernwapens zal willen ontwikkelen. Nu lijkt Israël een nieuw akkoord wel te willen steunen, maar dan een met veel strengere voorwaarden.