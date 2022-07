Burgemeester Sint-Pieters-Leeuw bezoekt Duitse zustergemeente 1 jaar na zware overstromingen

Het dorpje Altenahr is één van de zwaarst getroffen plaatsen in Duitsland. Eén jaar na de ramp heeft de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw een bezoek gebracht aan zijn zustergemeente om de schade met eigen ogen te zien. “Het is ongelofelijk wat daar gebeurd is", vertelt Jan Desmeth (N-VA) in het ochtendprogramma van Radio 2 in Vlaams-Brabant & Brussel. "Ruim drie vierde van de huizen is getroffen, en meer dan de helft van de bevolking woont er op dit ogenblik niet meer. Je ziet de beelden wel op tv, maar als je echt op het terrein bent, dan is het hallucinant."