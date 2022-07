CHECK – Ja, in Hong Kong krijgen coronapatiënten elektronische trackingarmband tijdens quarantaine

Het gebruik van zulke elektronische armbanden is niet nieuw in Hong Kong. In het begin van de pandemie (maart 2020) werden inkomende reizigers op dezelfde manier verplicht om quarantaineregels te gehoorzamen.

Ook Vlaming Koen Roeyers die al jaren in Hong Kong woont, bevestigt de maatregelen: "Ik ken inderdaad veel mensen die toen ze terugkwamen vanuit het buitenland zo'n armband moesten dragen. Zo'n elektronische armband seint de gezondheidsdiensten en politie in wanneer je je thuisquarantaine verlaat. Je wordt dan getraceerd, met een mogelijke boete tot gevolg."

Op dit moment verloopt thuisquarantaine nog zonder armband, maar volgens de minister is er nog te veel ongehoorzaamheid. De bevolkingsdichtheid in de stad ligt zeer hoog, waardoor uitbraken zich snel verspreiden. Dat werd ook al deels opgelost door burgers die met te veel mensen op een te kleine oppervlakte wonen, tijdens hun quarantaine onder te brengen in isolatiecentra.

De elektronische armband is echter niet de enige nieuwe, strenge maatregel die de regerging invoert. In hetzelfde interview kondigt Lo Chung-mau ook aan dat de stad gebruik gaat maken van het QR-code systeem van China, waar Hong Kong toe behoort. Daarmee krijgt elke burger een gekleurd scherm: rood na een positivieve coronatest, geel wanneer je een risicocontact hebt gehad en groen als alles veilig is. In dat systeem worden mensen met een rood en geel scherm de toegang tot ziekenhuizen, rusthuizen en andere publieke ruimtes ontzegd.