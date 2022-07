Politie van Sint-Niklaas waarschuwt voor afpersing: "Inwoners krijgen brief waarin ze beschuldigd worden van zedenfeiten"

Dergelijke vorm van oplichting gebeurt vaak via het internet, maar in Sint Niklaas gaat het om een brief, met het logo van de Federale Politie. " Een tiental inwoners hebben ons gisteren opgebeld. We konden iedereen gerust stellen en hen duidelijk laten weten dat het hier duidelijk om afpersing gaat. We hebben geen weet van mensen die al betaald hebben, want niemand heeft al een klacht ingediend. We weten voorlopig ook niet wie de brief heeft verstuurd, maar nog es ga er niet op in, het klopt niet", waarschuwt Kim Maes nog.