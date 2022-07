Deinze verkoopt nu eigen promotieartikelen:"We zijn dan geen grote stad, maar zijn trots"

Veel inwoners uit Deinze zijn ooit naar het buitenland uitgeweken" Het zou mooi zijn te weten dat de skyline van Deinze ergens aan een muur hangt in Amerika of in een ander land. Dan kunnen de mensen nog es dromen van hun geboortestad. Maar dichtbij huis is ook al goed", zegt de schepen. "Mensen kunnen het ook gewoon als cadeau geven. Maar we willen vooral dat mensen Deinze leren kennen en dat ze met mooie herinneringen naar huis gaan"