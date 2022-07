Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) oppert ook Doel 3 langer open te houden: "Nood breekt wet"

Ze kijkt daarvoor nu vooral in de richting van de federale regering. "Vlaanderen is bevoegd voor hernieuwbare energie. We doen er alles voor om genoeg windmolens en zonnepanelen neer te zetten en hebben de procedures daarvoor versoepeld. Maar binnen 80 dagen sluit Doel 3, iets later Tihange 2. Die 2 kerncentrales produceren meer energie dan alle windmolens en zonnepanelen die we in Vlaanderen: dat is wel problematisch."