Wie heeft 1.000 euro te veel betaald bij dierenwinkel uit Hulste? "Kassierster gaf per ongeluk fout bedrag in"

Op de Facebookpagina van dierenspeciaalzaak Holvoet in Hulste staat een opvallend opsporingsbericht. De winkel is dit keer niet op zoek dieven, maar naar een klant die te veel betaalde. "Vrijdag 8 juli kocht een klant er twee vijverproducten, maar betaalde daar 1.000 euro voor", vertelt de zaakvoerder Charlie Holvoet. "De kassierster had een foutje gemaakt bij het intikken van het bedrag op de bancontactterminal."

De zaakvoerder probeert nu via de bank en de betaalprovider de klant op te sporen, maar dat neemt veel tijd in beslag. "Daarom doe ik ook een oproep op sociale media", zegt hij.

Het is niet zo dat iedereen nu zomaar het geld kan gaan oppikken. "We vragen wel een bewijsje: een foto van de app waarmee je hebt betaald, of een rekeningafschrift."