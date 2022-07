Tekort aan koten in Gent: UGent gaat 100 studentenkamers huren in Brugge

De UGent heeft onlangs ook een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een nieuwe studentenhome aan de Corneel Heymanslaan. Of er in de toekomst voorkeur gegeven zal worden aan het huren van studentenkamers in plaats van het uitbreiden van het eigen patrimonium, is nog niet duidelijk. "We sluiten op dit moment geen enkel toekomstscenario uit", zegt Van de Walle. "We zullen inzetten op alle haalbare mogelijkheden om betaalbare en kwaliteitsvolle kamers aan te bieden aan studenten. Wellicht zal dat leiden tot een structureel aanbod van kamers in eigen studentenhomes en op de private markt."