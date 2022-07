Een "bellend vlak" moet winkels in Oostende toegankelijk maken voor iedereen

De winkels in Oostende moeten beter toegankelijk worden voor iedereen. Daarom kunnen handelszaken binnenkort een "bellend vlak" aanvragen aan de stad. Het gaat om een drempel waardoor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers of mensen met een buggy makkelijker de winkels kunnen binnengaan. Aan de deur van de winkel komt dan een herkenbaar logo met een bel. Als je dan op die bel drukt, kan de uitbater een wegneembaar hellend vlak leggen om die drempel over te kunnen.

Winkels kunnen zo'n stuk aankopen bij de stad voor 100 euro, de rest van de kosten neemt de stad op zich. Ze werken hiervoor samen met Dito vzw, een vereniging van en voor personen met een handicap of chronische ziekte. Hiermee willen ze ook de handelzaken helpen, zegt schepen Hina Bhatti (Open VLD): "De afgelopen twee jaar waren heel wat handelszaken ook gesloten, hebben ze het financieel niet gemakkelijk gehad, waardoor het project wat is uitgesteld. Nu gaan we twee keer zo snel aan de slag om de handelszaken te informeren, te helpen en te sensibiliseren. We willen ze voorzichtig in de richting te duwen om de toegankelijkheid te vergroten. We merken dat de wil er is bij veel handelaars."

Oostende hoopt eind deze zomer het eerste "bellend vlak" uit te delen.