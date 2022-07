Eten we binnenkort Limburgs brood met baktarwe uit Haspengouw?

Het is de bedoeling om een lokaal Limburgs brood op de markt te brengen, zegt Damien Xhonneux van PIBO."We denken zowel aan het klassieke als biologisch brood, waarbij we ook de band tussen landbouwer en consument willen aanhalen. Het past ook in de heropleving van de korte keten en de groeiende interesse voor lokaal geteelde producten. Als we dat kunnen bereiken in een economisch en ecologisch duurzaam kader, is onze missie meer dan geslaagd."

In juni 2024 moet duidelijk zijn of zo'n Limburgs brood op rendabele manier kan geproduceerd worden.