Russisch staatsgasbedrijf Gazprom zaait nu al twijfel over heropstart gaspijpleiding Nord Stream

Een persbericht van Gazprom zal die vrees ongetwijfeld nog doen toenemen. "Wij beschikken op dit moment niet over documenten die nodig zijn om een gasturbine (van Nord Stream 1), die op dit moment in Canada wordt gerepareerd, terug te kunnen krijgen", schrijft het Russisch energieconcern. "In deze omstandigheden is het niet mogelijk om objectieve conclusies te trekken over de evolutie van de situatie, in het kader van een veilige werking van de gaspijpleiding."

De trage herstelling van een Nord Stream gasturbine van het Duitse bedrijf Siemens, die op dit moment nog in Ottawa is, lag midden juni, volgens de Russen, ook al aan de basis van de verminderde gasleveringen aan Duitsland. Het Kremlin liet vorige week nog verstaan dat ze de capaciteit van de Nord Stream pijplijn opnieuw zouden optrekken wanneer de herstelde turbine weer aan Rusland geleverd zou worden.