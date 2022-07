Geen rondslingerende deelsteps meer in Mechelen: 110 vaste parkeerzones op komst

Deelsteps maken al enkele jaren deel uit van het straatbeeld van Mechelen en kennen een stijgende populariteit. Zo zijn er een 200-tal deelsteps beschikbaar en legden dit jaar al meer dan 15.000 gebruikers ritten af. Tot nu konden de deelsteps in de stad Mechelen overal worden achtergelaten. “95 procent van onze gebruikers doet dat wel op een goede manier en parkeren hun step in of naast het fietsenrek, of aan de zijkant van het voetpad”, zegt Tim Bidlot van Hoppy. “Maar er zijn natuurlijk ook een aantal personen die dat niet doen, doelbewust of door onoplettendheid.”