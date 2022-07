Gentse Feesten krijgt label van "toegankelijk evenement"

De Gentse Feesten heeft het label van "toegankelijk evenement" gekregen. Het Vlaams toegankelijkheidsbureau Inter geeft de erkenning omdat de Gentse Feesten doorheen de jaren vele aanpassingen hebben gedaan voor mensen met een beperking. Schepen Astrid De Bruycker (Vooruit): "De stad Gent werkt al jaren samen met toegankelijkheidsambtenaren en deskundigen om in te zetten op toegankelijkheid. Dat is in de aanloop naar deze Gentse Feesten niet anders geweest. Op heel wat plaatsen zijn de drempels al weggewerkt, maar werken aan toegankelijkheid is nooit af."