Grondwettelijk Hof vernietigt deels voorrangsregel in Nederlandstalige scholen in Brussel

Vlaams minister Weyts (N-VA) is tevreden met het arrest. "Het Grondwettelijk Hof verwerpt de Franstalige bezwaren en bevestigt de principes van het Vlaamse voorrangsbeleid in Brussel. De regeling rond de 15 procent in het secundair onderwijs kan eenvoudig geremedieerd worden. Dit is goed nieuws voor de Vlamingen in Brussel én een bewijs dat een kordaat voorrangsbeleid wel degelijk mogelijk is - zowel in Brussel als in de Vlaamse Rand."