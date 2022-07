Koning en koningin spreken jaar na overstromingen in Wallonië met lokale bevolking: "Hoe hebben jullie dit beleefd?"

Exact een jaar na de overstromingen in Wallonië vinden vandaag in bijna alle getroffen gemeenten herdenkingsplechtigheden plaats. Koning Filip en koningin Mathilde trokken vanmorgen naar de stad Limbourg in de provincie Luik om er met de plaatselijke bevolking te spreken. Ook premier Alexander De Croo en Waals minister-president Elio Di Rupo waren aanwezig.