IN BEELD: Zo zag de "supermaan" er wereldwijd uit

Voor je de foto's bewondert, wat is een supermaan en wat is het níet? De afstand tussen de maan en de aarde varieert voortdurend. De maan draait namelijk niet in een perfecte cirkel rond de aarde, maar in een ellipsvormige baan. Ze staat dus niet altijd even ver van onze planeet. Gemiddeld staat de maan op zo'n 380.000 kilometer afstand, en elke 27 dagen bereikt de maan een minimale afstand tot de aarde. Dat is wanneer we een "supermaan" kunnen zien: wanneer de volle maan op de kleinst mogelijke afstand van de aarde staat. Op dat moment is dat tussen de 356.000 en 370.000 kilometer.

De maan lijkt dan veel groter en helderder te zijn dan anders, maar voor alle duidelijkheid, dat is ze niet. Dat is een optische illusie, in psychologische termen, de maanillusie. Als de maan hoog aan de hemel staat en je omhoog moet kijken, heb je geen vergelijkingspunten in de buurt, waardoor onze hersenen de grootte niet goed kunnen inschatten. Staat de maan laag aan de hemel, dan gaan je hersenen een vergelijking maken met andere objecten aan de horizon die je dan wel kan zien en waarvan je de werkelijke grootte wel goed kan inschatten, denk aan bomen en gebouwen. De maan lijkt daarom altijd veel groter te zijn als ze laag aan de hemel staat.

Hoe dan ook levert het mooie beelden op. Overigens nog een weetje: de "supermaan" in juli wordt ook wel bokmaan of hooimaan genoemd. "Bokmaan" hoor je vooral in de Verenigde Staten, een benaming die van de Native Americans komt en verwijst naar de periode waarin mannelijke herten een nieuw gewei krijgen. In Europa hoor je meer "hooimaan", omdat het er rond deze tijd hooi gerooid wordt.