Jongen uit Dilbeek op step overlijdt na aanrijding met wagen in Lombardsijde

Het ongeval gebeurde vannacht rond 2.15 uur op de Koninklijke Baan in Lombardsijde, niet ver van camping Albatros. Een bestuurster reed vanuit Nieuwpoort richting Middelkerke. Vlak bij de camping botste ze met een jongen op een step. De jongen van 17 uit Dilbeek, bij Brussel, stierf ter plaatse. Hij was op vakantie met familie of vrienden en verbleef op de camping.

"Hoe het ongeval precies gebeurd is, is nog niet duidelijk", zegt Patty 't Jonck van het parket van West-Vlaanderen. "Daarvoor is nu een verkeersdeskundige en een wetsgeneesheer aangesteld."