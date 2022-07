Kamer geeft groen licht voor controle op verbod vrachtwagens in schoolomgeving met camera

Veel lokale overheden voerden de laatste jaren toegangsverboden of venstertijden in voor zwaar verkeer in de omgeving van scholen of dorpscentra. Maar de controle daarop verloopt moeizaam, omdat de politie inbreuken enkel fysiek op heterdaad mag vaststellen.

Een wetsvoorstel van Vooruit-Parlementslid Joris Vandenbroucke dat donderdagavond werd goedgekeurd in de Kamer, brengt daar verandering in. De controle zal binnenkort immers ook automatisch kunnen gebeuren, met onbemande camera's.

Volgens Vandenbroucke zal dat de veiligheid ten goede komen. "Als we veilige schoolomgevingen willen, dan moet de pakkans van zwaar vrachtverkeer dat verbod in schoolomgevingen negeert omhoog. Wat zijn we met regels als ze niet gecontroleerd worden? Met deze simpele aanpassingen zorgen we ervoor dat geen zwaar vrachtverkeer zich nog in de buurt van kinderen waagt tijdens de drukste momenten rond onze scholen", zegt hij.

Het voorstel kreeg de steun van de meerderheidspartijen. N-VA, Vlaams Belang en PVDA onthielden zich.