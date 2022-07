Levensverwachting in België neemt weer toe na lichte daling in 2020

In 2020 had de pandemie een groot effect op de levensverwachting. Vorig jaar was dat effect minder groot maar wel nog altijd aanwezig: in vergelijking met het gemiddelde van de periode 2017-'19 was er een stijging van het aantal overlijdens met 2,4 procent. Het pandemie-effect zal de komende jaren verder uitdoven, verwacht Statbel.