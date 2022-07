Luierproducent Ontex uit Aalst heeft voor het eerst een fabriek geopend in de Verenigde Staten

Ontex heeft al een tijd een bedrijf in Mexico van waar producten naar Noord-Amerika worden geëxporteerd. Met de nieuwe fabriek aan de Oostkust erbij kan het bedrijf de producten leveren in bijna heel de VS. Het is nu al de bedoeling om aan de Oostkust uit te breiden. Volgens Ontex is de locatie ideaal om de producten verder te verdelen in de VS. Naast de goeie ligging, spelen ook de goed opgeleide werkkrachten en de overheids-en lokale stimulansen een rol om te kiezen voor North Carolina. Hoe groot de investering is, is niet bekend.