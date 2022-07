Verdachte verhoord die in Sint-Lievens-Houtem gifballetjes zou hebben gelegd: "We hebben er het raden naar waarom hij dat deed"

"We waren al een tijdje op zoek naar de verdachte en door de samenwerking van de politie en de milieu-inspectie hebben we een verdachte gevonden, het is een inwoner uit de gemeente. Aanvankelijk hadden we iemand anders in het oog, maar die bleek het niet te zijn. We zijn blijven zoeken en hebben dan ook na veel speurwerk de mogelijke dader gevonden. De man is verhoord, is niet in hechtenis genomen, want voor dergelijke feiten kan dat niet. Maar de zaak is doorgegeven aan het parket dat de zaak verder zal onderzoeken"

Volgens de burgemeester is de man een inwoner uit de gemeente, die ook jager en sportschutter is. "Ook met zijn vergunningen was de man niet in orde", zegt burgemeester De Knijf nog.