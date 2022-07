Massagraf met verbrande restanten van 8.000 nazislachtoffers gevonden in Polen

Onderzoekers van het Poolse Instituut voor Nationale Herinnering hebben nu de restanten ontdekt in Ilowo Osada, in het bos van Bialucki, vlak bij het concentratiekamp. Ze vermoeden dat de slachtoffers al in 1939 werden vermoord. Toen de Russische troepen in 1944 oprukten in Polen, zou de leiding van het kamp Joodse gevangenen hebben opgedragen om de lichamen op te graven en te verbranden. De assen werden nadien opnieuw begraven.

De onderzoekers zeggen dat ze ongeveer 16.000 kilogram menselijke assen hebben gevonden. Volgens hen komt dat neer op ongeveer 8.000 lichamen. "We hebben monsters van de assen genomen, die zullen in het laboratorium onderzocht worden", zegt Andrzej Ossowski, geneticus aan Pomeranian Medical University in Szczecin. "We gaan ook DNA analyseren om meer te weten te komen over de identiteit van de slachtoffers." Eerder werd al gelijkaardig onderzoek verricht bij de Poolse concentratiekampen Sobibór en Treblinka.