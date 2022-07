Mechelen start campagne tegen het voederen van duiven: "Geef de duiven geen eten, de stad doet dit al"

Het gevolg is dat Mechelen op sommige locaties met een overpopulatie te kampen heeft, vertelt waarnemend burgemeester Greet Geypen (Open VLD). "Duiven horen een beetje bij het stadsbeeld. Op zich is daar niets mis mee. Maar de overpopulatie brengt problemen met zich mee. Zo verspreiden ziekten zich onder de vogels. Maar ook gebouwen raken beschadigd." De overlast zou zich al jarenlang concentreren in het stadscentrum en aan het station.