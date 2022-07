Mysteries ontrafeld: Hoe komt het dat er een Ostende bestaat in Argentinië?

In dat hotel - een van de allereerste gebouwen in Ostende - liep niet alles van een leien dakje. "Toeristen moesten vaak het hotel binnenkomen door een terrasdeur op de eerste verdieping, omdat het gelijkvloers geblokkeerd was door de vele zandophopingen", vertelt Gregory Boite van Mu.ZEE. Voor een expo in de bibliotheek van het Oostendse museum verzamelde hij beeldmateriaal van en in de Argentijnse zusterstad, waaronder een hoop propagandamateriaal. "Eigenlijk was het een initiatief van de Argentijnse overheid. Die wou Belgische immigranten aantrekken naar zijn land."