Mysteries ontrafeld: Waarom is de vondst van een boomstamgraf in Huizingen zo uitzonderlijk?

In de boomstamkist die in Huizingen werd gevonden, zaten ook nog enkele beenderen. Volgens archeoloog Eline Schotsmans hebben de tannines in de boomstam ervoor gezorgd dat het lichaam in de kist traag vergaan is. Schotsmans heeft ook onderzoek gedaan naar de factoren die bepalen of een lichaam snel of traag vergaat, zoals het gewicht. "Veel mensen denken dat magere mensen sneller vergaan maar dat is niet het geval. Bij zwaardere mensen gaat het sneller omdat daar "meer voeding" aan is voor de insecten. Magere mensen gaan eerder verdrogen en mummificeren. Maar ook de bodem speelt een rol. Als je in klei wordt begraven zal je minder snel ontbinden dan in zandgrond."